Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından hastaların kan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Batman Kan Bağışı Merkezi'nin organizasyonuyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kurulan stantta, personel kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğine işaret eden Kurtaran, "Kan bağışı yapmak gerçekten kutsal bir görevdir. Verilecek her kanın çok büyük değeri olduğunu biliyoruz. Bugün burada bağışta bulunan personele teşekkür ederim." dedi.

Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü Dr. Hakkı İpek ise kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.