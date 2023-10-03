Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Demir, lise öğrencileriyle buluştu Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesi ile imzalanan "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları İş Birliği Protokolü" kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesi ile imzalanan "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları İş Birliği Protokolü" kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Demir, Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, "Meslek Seçimi ve Kariyer Planlaması" başlıklı sunum yaptı.

Öğrencilere, kendi kaleminden Prof. Dr. Aziz Sancar kitabını hediye eden Demir, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Demir, çalışmanın 3. yılına girdiğini, bu yıl imzalanan iş birliği protokolüne Batman Belediyesi'nin de katıldığını aktararak, üç kamu kurumunun ortak çalışması olarak akademisyen öğrenci buluşmaları projesinin sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl 52 gönüllü akademisyenle gerçekleştirdikleri 74 buluşmada 7 bin 850 öğrenciye ulaştıklarını aktaran Demir, "Bu yıl ise 131 akademisyenimiz gönüllü oldu. Bu çerçevede 7. buluşmayı gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Batman Belediyesi 10 bin adet Prof. Dr. Aziz Sancar kitabı alarak projeye destek oldu." ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin buluşmalarda hayat tecrübelerini öğrencilere anlattıklarını dile getiren Demir, öğrencilere rol model olmayı amaçladıklarını belirtti.

Demir, "Başarılı sonuçlar aldığımızı görünce bu bizim şevkimizi de arttırıyor. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.