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        Batman'da et ve süt üretim işletmeleri denetlendi

        Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, gıda denetimi seferberliği kapsamında et ve süt ürünleri üretim tesisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:46
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        Batman'da et ve süt üretim işletmeleri denetlendi
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        Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, gıda denetimi seferberliği kapsamında et ve süt ürünleri üretim tesisleri denetlendi.

        Gıda denetim seferberliği kapsamında kent genelinde et ve süt üretim tesislerinde gerçekleştirilen denetimlere Tarım ve Orman il Müdürü Mustafa Şanverdi de katıldı.

        Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları ile ülke genelinde gıda denetim seferberliği başlatıldığını anımsattı.

        Bu yıl il genelinde 29 personelle 3 bin 235 denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Şanverdi, şöyle konuştu:

        "Denetimlerde 62 işletmeye idari yatırım kararı uygulama durumunda kaldık. Denetimler 2 hafta sürecek. Bu denetimlerde amacımız işletmelerimize ceza yazmak değil, onlara rehberlik etmek, onları kontrol altına almak ve bu anlamda ilimizde güvenilir gıdaya ulaşabilme noktasında asgari teknik ve hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmek."

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