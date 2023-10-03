Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 27 Eylül'de Gap Mahallesi'nde tespit edilen bir iş yeri, depo ve iş yeri sahibinin ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 738 kilo 900 gram nargile tütünü, 431 elektronik sigara, 601 nargile likiti, 743 puro, 251 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 600 makaron ve 10 kutu nargile aroma taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.