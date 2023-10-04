Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen operasyonda, 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen operasyonda, 27 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler ihbar üzerine kent girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 27 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu"ndan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Batman'da et ve süt üretim işletmeleri denetlendi
        Batman'da et ve süt üretim işletmeleri denetlendi
        Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Demir, lise öğrencileriyle buluştu
        Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Demir, lise öğrencileriyle buluştu
        Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı
        Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı
        Batman Üniversitesinde 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılıyor
        Batman Üniversitesinde 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılıyor