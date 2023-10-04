Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Hasankeyf İlçe Müftülüğü tarafından 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında merkez Selahaddin Eyyubi Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, Peygamber, İman ve İstikamet konulu yapılan vaaz verildi.

Programa, Kaymakamı İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.