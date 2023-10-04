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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:57
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        Hasankeyf İlçe Müftülüğü tarafından 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında merkez Selahaddin Eyyubi Camisi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, Peygamber, İman ve İstikamet konulu yapılan vaaz verildi.

        Programa, Kaymakamı İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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