Batman'da 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı

Batman’da 6-7 Ekim 2014'te kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını anmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

HÜDA PAR İl Gençlik Kolları'nın Gülistan Caddesi'nde açtığı sergide 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü, Riyad Güneş, Hüseyin Dakak, Hasan Gökgöz, Turan Yavaş ve Cumali Güneş’in fotoğrafları yer alıyor.

HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, 9 yıl önceki olaylarda yaşamını yitiren Yasin Börü ve arkadaşlarını anmak amacıyla sergi düzenlediklerini söyledi.

Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesinin tarihe "unutulmayacak bir katliam" olarak yazılacağını belirten Demir, "Bölgemizde, coğrafyamızda belki de ülkemizde nadir yaşanan katliamlardan bir tanesidir çünkü Yasin Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtırken katledildiler. Hiçbir suçları olmadan katledildiler." diye konuştu.

Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü adına yarın 25 aileye kurban eti dağıtacaklarını anlatan Demir, katledilmeseydi Yasin Börü'nün bugün 25 yaşında olacağını sözlerine ekledi.

Sergiyi ziyaret eden Fethullah Çalar da "İstanbul’dan geldim. Serginin önünden geçerken dikkatimi çekti. Çok önemli bir sergi. 6-7 Ekim olayları bütün Türkiye’nin gönlünde bir yaraydı." diye konuştu.

Yoğun ilgi gören sergi bugün sona erecek.