Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı

        Batman'da 6-7 Ekim 2014'te kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını anmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman’da 6-7 Ekim 2014'te kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarını anmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        HÜDA PAR İl Gençlik Kolları'nın Gülistan Caddesi'nde açtığı sergide 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü, Riyad Güneş, Hüseyin Dakak, Hasan Gökgöz, Turan Yavaş ve Cumali Güneş’in fotoğrafları yer alıyor.

        HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, 9 yıl önceki olaylarda yaşamını yitiren Yasin Börü ve arkadaşlarını anmak amacıyla sergi düzenlediklerini söyledi.

        Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesinin tarihe "unutulmayacak bir katliam" olarak yazılacağını belirten Demir, "Bölgemizde, coğrafyamızda belki de ülkemizde nadir yaşanan katliamlardan bir tanesidir çünkü Yasin Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtırken katledildiler. Hiçbir suçları olmadan katledildiler." diye konuştu.

        Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü adına yarın 25 aileye kurban eti dağıtacaklarını anlatan Demir, katledilmeseydi Yasin Börü'nün bugün 25 yaşında olacağını sözlerine ekledi.

        Sergiyi ziyaret eden Fethullah Çalar da "İstanbul’dan geldim. Serginin önünden geçerken dikkatimi çekti. Çok önemli bir sergi. 6-7 Ekim olayları bütün Türkiye’nin gönlünde bir yaraydı." diye konuştu.

        Yoğun ilgi gören sergi bugün sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı
        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı
        Olaylı Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, takımlara 21 bin lira para c...
        Olaylı Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, takımlara 21 bin lira para c...
        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        AK Parti Batman İl Başkanlığından büyük kongreye davet
        AK Parti Batman İl Başkanlığından büyük kongreye davet
        Kaymakam İmrak Hasankeyf Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti
        Kaymakam İmrak Hasankeyf Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti
        Batman'da kooperatif üyesi kadınlar tahsis edilen alanda sebze yetiştiriyor...
        Batman'da kooperatif üyesi kadınlar tahsis edilen alanda sebze yetiştiriyor...