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        Hasankeyf'te Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali düzenlendi

        –Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali'nin üçüncüsü organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:19 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:27
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        Hasankeyf'te Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali düzenlendi
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        –Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali'nin üçüncüsü organize edildi.

        Limanda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp, festivalin açılış konuşmasını yaptı.

        Canalp, Batman'ı büyükşehir olmaya hazırladıklarını ve büyükşehir olmaya giden yolda taşları tek tek döşediklerini söyledi.

        Festivallerin, Batman'ın büyükşehir olması yolunda hazırladıkları planın bir parçası olduğunu belirten Canalp, "Bizim bir il gelişim planımız var. Batman'ın il gelişim planı, Batman'ı 50 yıllık bir perspektifle gelecek 50 yıla hazırlama planıdır. Bu il gelişim planımızın içindeki 16 ana başlıktan biri turizmdir. Batman'da turizm dediğimiz zaman aklımıza ilk önce Hasankeyf geliyor." dedi.

        Kasım ayında Hasankeyf'te üç Türkiye şampiyonasının yapılacağını dile getiren Canalp, "Hasankeyf'te kasım ayının başlangıcında üç Türkiye şampiyonasını beraberce yapacağız. Bunlardan biri Su Jeti Türkiye Şampiyonası olacak, ikincisi Flyboard Türkiye Şampiyonası olacak, üçüncüsü de Motosurf Türkiye Şampiyonası'nı Hasankeyf'te gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak da kültür ve turizm kelimeleri kullanıldığında akla Hasankeyf'in geldiğini ifade etti.

        Hasankeyf'in, bereketli coğrafyasıyla sayısız medeniyete yurt olduğunu belirten İmrak, "Sayın Vali'mizin destekleriyle tarihi ve kültürü içinde barındıran Hasankeyf ile baraj sonrası mevcut durumu avantaja dönüştürmek istiyoruz. Tüm çaba ve istikametimiz bu şiarı yerine getirmek üzeredir." dedi.

        Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

        Vali Canalp, limanda kurulan stantları ziyaret etti.

        Festival kapsamında jet ski, tekne turu, zodyak gösterisi ve tüplü dalış yapıldı.

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