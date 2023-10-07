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        Batman'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

        Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bir araya gelen partililer ile vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 23:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 23:33
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        Batman'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
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        Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bir araya gelen partililer ile vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi.

        Turgut Özal Bulvarı'ndaki HÜDA PAR İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen gösteri Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar açtı.

        Burada basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Muhammet Şerif Durmaz, bir asırdan uzun süredir İsrail'in Filistin halkına ve topraklarına yönelik sistematik işgal ve katliamlarının devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in topyekun bir soykırım hedefiyle hareket ettiğini belirten Durmaz, ülkenin, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini de hiçe saydığını ifade etti.

        Filistin halkının meşru müdafaa hakkını kullandığını kaydeden Durmaz, "Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın." dedi.

        Basın açıklamasının ardından dua edildi.

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