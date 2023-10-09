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        Batman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi

        Batman'da bir kişinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:02
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        Batman'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi
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        Batman'da bir kişinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 yüzük, mühür, takı, eski dönemlere ait demir para, farklı boyutlarda 362 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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