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        Batman'da jandarmanın eylül ayında düzenlediği operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca eylül ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 163 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:25
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        Batman'da jandarmanın eylül ayında düzenlediği operasyonlarda 5 zanlı tutuklandı
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        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca eylül ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 163 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında eylül ayında 122 olaya müdahale edildi, 163 kişi gözaltına alındı.

        5 zanlı işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 28 kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 55 kök Hint keneviri, 10 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 10 bin 846 paket sigara, 23 elektronik sigara, 84 puro, 7 içki, 53 cep telefonu ile 85 tarihi eser ele geçirildi.

        Kentte gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 25 bin 997 araç kontrol edilerek, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldı.

        Yapılan kontrollerde 1047 sürücüye idari para cezası uygulandı, 140 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca yol kontrol ve arama faaliyetlerinde de adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 584 şahıs yakalandı.

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