Batman Valisi Canalp, üniversite öğrencileriyle yemek yedi Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesini ziyaret etti, öğrencilerle yemek yedi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesini ziyaret etti, öğrencilerle yemek yedi.

Merkez kampüse gelen Vali Canalp'i Rektör Prof. Dr. İdris Demir karşıladı. Yemek sırasına giren Canalp ve Demir, öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, protokol kapsamında üniversitedeki 16 bin öğrencinin yemeğini ücretsiz karşıladıklarını söyledi.

Canalp, ücretsiz yemek hizmetinin örnek bir proje olduğunu ifade etti.

Belediye olarak şehir içi otobüs ücretlerinde de öğrenci biletinin ucuz olduğunu dile getiren Canalp, "En güzel, kıymetli ve bereketli para sosyal belediyecilik için harcayacağımız paradır. Öğrencilerimizle yemek yedik. Hatıralarımız canlandı. Öğrencilik günlerimize geri döndük. Yemeğin tadı da kıvamı da eski günlerimizi bize yaşatmış oldu. Çok büyük memnuniyet duydum." dedi.

Rektör Demir de yemeklerin ücretsiz olmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin bu sayede kampüste daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.

Öğrencilerin kütüphaneyi de daha fazla kullandığını dile getiren Demir, "Böylece kütüphane kullanımı arttı. Bir ayda 4 bin öğrenciden 11 bin 118'e çıktı. Ayrıca kütüphaneden ödünç alınan kitap sayısı 900'e çıktı. Buna bağlı olarak genel ağırlıklı not ortalaması 4-5 birim yükseldi. Öğrencilerimizin devamsızlığı da azaldı. Disiplin suçu alan öğrenci sayısında da azalma meydana geldi." diye konuştu.