Batman'da otobüste tarihi eser ele geçirildi Batman'da bir otobüste tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 sikke, 3 demir para, 4 farklı boyutlarda heykel, küpe, yüzük, yuvarlak obje ve üzerinde farklı motifler bulunan tabak ele geçirildi.

Batman'da bir otobüste tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 sikke, 3 demir para, 4 farklı boyutlarda heykel, küpe, yüzük, yuvarlak obje ve üzerinde farklı motifler bulunan tabak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan bir otobüste durumundan şüphelenilen bir yolcunun valizinde arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 sikke, 3 demir para, 4 farklı boyutlarda heykel, küpe, yüzük, yuvarlak obje ve üzerinde farklı motifler bulunan tabak bulundu.

Şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.