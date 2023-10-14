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        GÜNCELLEME - Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü

        Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:26
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        GÜNCELLEME - Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü
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        Batman'da kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Cudi Mahallesi'nde yürüyen Vahdettin G'yi (36) takip eden kayınbiraderi R.G. arkasından yaklaşarak silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Vahdettin G. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Polis, kaçan şüpheli R.G'yi yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Maktul daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamaktan tutuklanmış

        Batman Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bugün 13.00 sıralarında Cudi Mahallesi'nde Vahdettin G'nin, kayınbiraderi R.G. tarafından silahla vurulduğu, kaldırıldığı hastanede vefat ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

        Yapılan araştırmada, maktulün kızı Y.G'nin KADES uygulaması üzerinden anne ve babasının kavga ettiğine ilişkin ihbarda bulunması üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından saldırganın babasını da yaralayarak olay yerinden kaçtığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Maktulün daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamadan tutuklandığı, 13 Nisan 2023'te serbest bırakıldığı ve akabinde başvurular üzerine gerekli tedbirlerin alındığı anlaşılmış olup, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın aile arasındaki husumetten kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir. Şüpheli R.G. güvenlik güçlerimiz tarafından aynı gün kısa sürede silahıyla yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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