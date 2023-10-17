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        Batman'da ikinci ürün olarak deneme üretimi yapılan ayçiçeğinde hasat başladı

        Batman'da ikinci ürün olarak ilk kez deneme amaçlı üretilen ayçiçeğinde hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:57
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        Batman'da ikinci ürün olarak deneme üretimi yapılan ayçiçeğinde hasat başladı
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        Batman'da ikinci ürün olarak ilk kez deneme amaçlı üretilen ayçiçeğinde hasat başladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan, İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "İkinci Ürün Ayçiçeği Yetiştiriciliği Demonstrasyonu Projesi" kapsamında temmuz ayında Kocalar köyünde ekimi yapılan ayçiçeği boy verdi.

        Köyde ikinci ürün olarak tercih edilen ayçiçeği için 75 dönüm alanda 6 farklı çeşit tohum denendi.

        Yüksek verim beklenen ayçiçeği için köyde hasat programı düzenlendi.

        - "Kocalar köyündeki çiftçiler Batman'a öncü oldu"

        Programa katılan Batman Valisi Ekrem Canalp, biçerdöverle hasat yaptı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Canalp, 2022'de ayçiçeğiyle ilgili yapılan çalıştayda bu ürünün Batman'a uygun olduğu sonucuna varıldığını söyledi.

        Çalıştay sonucunun pratiğe dökülmesi amacıyla bu yıl temmuz ayında Kocalar köyünde ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Canalp, "Kocalar köyü sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kocalar köyündeki çiftçiler Batman'a öncü oldular. Eğer toprağınızı korumak ve topraktan daha fazla verim ve gelir elde etmek istiyorsanız çift ürün ekeceksiniz." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de ayçiçeğinin ülke açısından önemli bir yağlı tohumlu bitki olduğunu belirtti.

        Ülkede ekimi yapılan yağlı tohumlu bitkiler arasında ayçiçeğinin birinci sırada yer aldığını dile getiren Şanverdi, "Yağ ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 50'sini ayçiçeğinden karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

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