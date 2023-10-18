AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi.

Gür, parti binasında yaptığı açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak hastaneleri vurduğunu belirtti.

Kadın, çocuk gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırıları asla kabul etmediklerini aktaran Gür, saldırıları lanetlediklerini kaydetti.

Gür, şöyle devam etti:

"Kadınların, çocukların ve sivillerin katledilmesi bir insanlık suçudur. İsrail'in 'meşru müdafaa hakkı" iddiasıyla bazı ülkelerden aldığı desteklerle barbarca suçlar işleyip okulları ve hastaneleri vurmasını en şiddetli biçimde kınıyor ve lanetliyorum. İsrail'in Filistinli Müslüman kardeşlerimize karşı insanlık suçu düzeyine varan saldırılarına karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."