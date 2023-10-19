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        Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:30
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        Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende muhtarlar adına konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Batman Şube Başkanı Fahrettin Kağba, muhtarların devletin ilk kapısı olduğunu, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

        Muhtarların vatandaşa hizmet ulaştırmada en iyi vasıf olduğuna işaret eden Kağba, muhtarların bunun bilinci içerisinde devletin ve vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydetti.

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