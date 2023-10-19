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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:52
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Kent meydanında düzenlenen törenin ardından Kaymakam İmrak, Hasankeyf Uygulama Otelinde kahavaltıda muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların devlet ve vatandaşlar arasında iletişimi sağladığını, köprü görevi gördüğünü ifade eden İmrak, "Muhtarlarımız hizmetlerin vatandaşlarımıza etkin ve sağlıklı bir şekilde sunulmasında önemli bir rol üslenmektedirler. Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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