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        Batman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 19.10.2023 - 18:12
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        Batman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        A.G, M.S. ve R.S'nin kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı operasyonda, jeneratör, hilti, balyoz, 2 kazma, kürek ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

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