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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:54
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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışma yapıldı.

        Düzenlenen operasyonlarda, 23 bin 400 doldurulmuş makaron, 43 bin 200 boş makaron, 1703 paket sigara, 10 telefon, 144 kol saati, 100 biber gazı, 4 şarj başlığı, 4 şarj ana kablo, 2 kulaklık, 101 elektronik sigara, 51 parfüm, 13,2 kilogram çay, 1040 puro, 24 sigarello ve 425 gram pipo tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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