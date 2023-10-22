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        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü

        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:51
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        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü
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        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Gür, parti binasında bir araya geldiği vatandaşlarla görüştü.

        Vatandaşlarla buluşmaya, gönüllülere dokunmaya devam ettiklerini ifade eden Gür, "Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatı olarak, her şeyin en güzeline layık vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

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