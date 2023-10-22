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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştirdi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:20
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştirdi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

        Nasıroğlu, Batman Gıdacılar Yapı Kooperatifi Başkanı Süleyman Emek ve Batman Midyatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Berati Mehmetoğlu ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde görüştü.

        Nasıroğlu, görüşmede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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