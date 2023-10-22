Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı

        –Batman'da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:36 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Batman’da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı.

        Alınan bilgiye göre, H.L. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Belde Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yeri önünde oturun 4 kişiye çarptı.

        Çarpma sonucu Fetullah Taş, Nuri Aydınalp, Muhammed Yamaç ve Veysel Kansıran kaldırıma savurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde aracın iş yeri önündeki kişilere çarparak uzaklaştığı görülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştir...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştir...
        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü
        Batman'da TMO depoları yetersiz kalınca Tahıl Torbalama Sistemleri kuruldu
        Batman'da TMO depoları yetersiz kalınca Tahıl Torbalama Sistemleri kuruldu
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali"nin açılışı yapıldı
        "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali"nin açılışı yapıldı
        Batman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Batman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı