Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İluh Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.