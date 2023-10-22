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        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:30
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        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İluh Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

        Kavgada silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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