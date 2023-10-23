Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah forma ile çıktı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla siyah forma ile çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla siyah forma ile çıktı.
Batman Şehir Stadında oynanan maçta Batman Petrolspor ile 1954 Kelkit Belediyespor oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart açtı.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak için Batman Petrolspor oyuncuları maçta siyah forma giydi.
Tribünlerde de taraftarlar İsrail aleyhine sloganı attı.
Maç, Batman Petrolspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.