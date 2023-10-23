Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah forma ile çıktı

        TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla siyah forma ile çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah forma ile çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla siyah forma ile çıktı.

        Batman Şehir Stadında oynanan maçta Batman Petrolspor ile 1954 Kelkit Belediyespor oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart açtı.

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak için Batman Petrolspor oyuncuları maçta siyah forma giydi.

        Tribünlerde de taraftarlar İsrail aleyhine sloganı attı.

        Maç, Batman Petrolspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Süper Fener!
        Süper Fener!

        Benzer Haberler

        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştir...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştir...
        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü
        Batman'da TMO depoları yetersiz kalınca Tahıl Torbalama Sistemleri kuruldu
        Batman'da TMO depoları yetersiz kalınca Tahıl Torbalama Sistemleri kuruldu