AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.

Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile Hilal ve Bağlar mahallelerinde yaşayan iki aileye misafir oldu.

Hilal Mahallesi'nde yaşayan Tunç ve Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Bozyel ailesinin evine konuk olan Nasıroğlu, aile bireyleriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, aile ziyaretlerinin süreceğini belirterek, "Taleplerini ve sorunlarını bizzat dinlediğimiz, bizleri muhabbetle karşılayıp evinin ve gönlünün kapılarını açan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyan aileler de Nasıroğlu'na teşekkür etti.