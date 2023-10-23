Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da TÜGVA'nın kurduğu "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da TÜGVA'nın kurduğu "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı.

        Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022 yılında açılışı yapılan atölyede TÜGVA tarafından düzenlenen sınavda başarı sağlayan öğrenciler 2 yıl boyunca yazılım, robotik kodlama ve tasarım eğitimi alacak.

        İcathane Atölyesi Koordinatörü Dr. Hamza Kaya, gazetecilere, Batman İcathane Atölyesinin 2022'de TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan tarafından hizmete açıldığını belirterek, açılan kurslara öğrenci kabulünü tamamladıklarını söyledi.

        Kaya, kurslara 350'ye yakın öğrencinin başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Eğitim öncesinde bir sınav gerçekleştirdik ve bu sınavda 130 öğrencimiz kurslarımıza katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz 8 grup şeklinde, ortaokul ve lise düzeyinde yazılım, tasarım ve robotik kodlama alanlarında eğitimler alacak. Haftanın bir günü iki saat olmak üzere 14 hafta eğitimlerimiz sürecek." dedi.

        "Türkiye Yüzyılı"nda teknolojiyi kullanan değil teknoloji üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirmeye hedeflediklerini dile getiren Kaya, bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Kurslara katılmaya hak kazanan 7. sınıf öğrencisi Ferah Naz Aslanlı, TÜGVA'nın düzenlediği sınavda başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, yazılım, robotik kodlama ve tasarım eğitimi alacağını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah...
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah...
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştir...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu çeşitli temaslar gerçekleştir...