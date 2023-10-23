AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kitap fuarında çocuklara kitap hediye etti AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivalinde çocuklara ve gençlere kitap hediye etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivalinde çocuklara ve gençlere kitap hediye etti.

AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile fuarda stantlarını gezerek kitapları inceleyen Nasıroğlu, fuara katılan yazarlarla sohbet etti.

Çocuklara ve gençlere kitap hediye eden Nasıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap fuarlarının çocuklara kitabı sevdiren, okuyucu ile yazarları bir araya getiren önemli bir buluşma alanı olduğunu söyledi.

Nasıroğlu, "Genç nesillerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, şehrimizde okuma oranını üst seviyelere taşımak için bu fuarlar çok önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendirecek ve onların yolunu aydınlatacak kitaplarla buluşmalarını sağlayacak olan kitap fuarı bu anlamda çok büyük önem taşımaktadır. Gençlerin ve çocukların yoğunluğu, fuara olan ilgileri beni ziyadesiyle memnun etti." dedi.