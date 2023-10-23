Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kitap fuarında çocuklara kitap hediye etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivalinde çocuklara ve gençlere kitap hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kitap fuarında çocuklara kitap hediye etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivalinde çocuklara ve gençlere kitap hediye etti.

        AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile fuarda stantlarını gezerek kitapları inceleyen Nasıroğlu, fuara katılan yazarlarla sohbet etti.

        Çocuklara ve gençlere kitap hediye eden Nasıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap fuarlarının çocuklara kitabı sevdiren, okuyucu ile yazarları bir araya getiren önemli bir buluşma alanı olduğunu söyledi.

        Nasıroğlu, "Genç nesillerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, şehrimizde okuma oranını üst seviyelere taşımak için bu fuarlar çok önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendirecek ve onların yolunu aydınlatacak kitaplarla buluşmalarını sağlayacak olan kitap fuarı bu anlamda çok büyük önem taşımaktadır. Gençlerin ve çocukların yoğunluğu, fuara olan ilgileri beni ziyadesiyle memnun etti." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!

        Benzer Haberler

        Batman'da TÜGVA'nın kurduğu "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı
        Batman'da TÜGVA'nın kurduğu "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah...
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah...
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı
        Batman'da kontrolden çıkan araç bir iş yeri önünde oturan 4 kişiye çarptı