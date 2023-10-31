Sason'da 100. Yıl İlk ve Ortaokulu açıldı Sason ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

Sason ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

Okulun açılışına Sason Kaymakamı Murat Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mete, açılışta, eğitimde yeni bir çağın başlangıcını simgeleyeceğini umdukları okulun ilçeye büyük katkı sunacağını belirterek, "24 derslikli okulumuz aynı zamanda bünyesinde ana sınıfını da barındırmakta ve yüzlerce öğrencimize kapılarını açmaktadır. Yenilikçi eğitim anlayışı, donanımlı öğretmen kadrosu ve modern eğitim alt yapısıyla okulumuz çocuklarımız için ikinci bir yuva olacaktır. Okulumuz ilçemize hayırlı olsun." dedi.​​​​​​​