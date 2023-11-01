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        Batman'da Gazze'deki saldırılara temsili enkaz oluşturularak dikkat çekildi

        Batman'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla bombardıman sonucu yıkılan binayı temsilen enkaz oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:19
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        Batman'da Gazze'deki saldırılara temsili enkaz oluşturularak dikkat çekildi
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        Batman'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık sağlamak amacıyla bombardıman sonucu yıkılan binayı temsilen enkaz oluşturuldu.

        HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı yanında kurulan Gazze'ye destek çadırı önünde Gazze'deki ortamı aktarmak için parçalanmış beton bloklar ve zarar görmüş eşyalar kullanıldı.

        HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, bu temsili enkaz ile Gazze'de yaşanan dram ile ilgili farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

        Demir, "Filistin'deki kardeşlerimizin acısına ortak olmak ve yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa göstermek için molozlarla tepkimizi ortaya koyduk." dedi.

        Vatandaşlardan İbrahim Keleş, Filistin'e yönelik saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, İsrail'i kınadı.

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