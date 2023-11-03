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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ilçede esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:48
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ilçede esnafı ziyaret etti.

        Kaymakam İmrak, ilçede ziyaret ettiği esnafla görüştü, hayırlı kazanç diledi.

        Talep ve önerileri dinleyen İmrak, imkanlar dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam İmrak'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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