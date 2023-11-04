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        Batman'da sis etkili oldu

        Batman'da sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:35
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        Batman'da sis etkili oldu
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        Batman'da sis etkisini gösterdi.

        Kentte gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis dolayısıyla sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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