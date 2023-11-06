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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, MÜSİAD il yönetimi ile görüştü

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:10
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, MÜSİAD il yönetimi ile görüştü
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir ile görüştü.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Nasıroğlu ile MÜSİAD Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir ve il yönetimi kentteki çalışmalar ve gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşme sonrası külliye içerisinde yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra açılışı yapılacak 1000 kişilik konferans salonunu da gezen MÜSİAD Şube Başkanı Özdemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Milletvekili Nasıroğlu daha sonra Batman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Yüksel ile görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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