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        Batman ve Bingöl'de belediyelerden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Batman Belediyesi ve Bingöl Belediyesi tarafından alınan kararla bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:37
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        Batman ve Bingöl'de belediyelerden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Batman Belediyesi ve Bingöl Belediyesi tarafından alınan kararla bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Batman Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Filistin'de yaşanmakta olan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren tüm markaların belediyeye ait işletmelerde satışının durdurulduğu belirtilerek, "Batman Belediyesi, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında olacaktır." ifadesine yer verildi.

        Bingöl Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da "Belediyemize ait tüm tesislerde İsrail'e ait markalar satılmamakta ve kullanılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı boykot kampanyalarına destek vermeye davet ediyoruz." paylaşımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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