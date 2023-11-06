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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı kurumlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:33
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı kurumlara ziyarette bulundu.

        Nasıroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Alaattin Ökten ile görüştü.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Nasıroğlu, İl Müdürü Hasan Kusin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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