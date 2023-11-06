AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı kurumlara ziyarette bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı kurumlara ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Alaattin Ökten ile görüştü.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Nasıroğlu, İl Müdürü Hasan Kusin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.