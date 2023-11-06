Batman'da bir ayda düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı

Batman'da jandarma ekiplerince ekim ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 156 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık, organize ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında ekim ayında 131 olaya müdahale edildi, 156 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 329 gram kubar esrar, 635 gram toz esrar, 4 gram eroin, 109 uyuşturucu nitelikte hap, 26 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 5 bin 285 paket kaçak sigara, 58 cep telefonu ile uzun namlulu silah, 4 tabanca, 61 fişek, 541 bronz sikke, 50 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında ise 98 yabancı uyruklu kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığını organize eden 2 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında da 23 bin 593 araç kontrol edildi, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldı.

Yapılan kontrollerde 1051 sürücüye idari para cezası uygulandı, 171 araç trafikten men edildi.

Ayrıca yol kontrol ve arama faaliyetlerinde de adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 675 kişi yakalandı.