Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Batman'da sosyal medya üzerinden "oltalama" yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da sosyal medya üzerinden "oltalama" yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden "A-101 hediye çeki", "Aile Bakanlığı yardımı" ve "PTT 189. yıl hediyesi" mesajlarıyla iletişim kurarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

        Toplam 16 kişiyi 110 bin 516 lira maddi zarara uğrattığı tespit edilen şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede 3 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru

        Benzer Haberler

        Batman'da sosyal medya dolandırıcılığı; 4 tutuklama
        Batman'da sosyal medya dolandırıcılığı; 4 tutuklama
        Batman'da bir ayda düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da bir ayda düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti
        Batman ve Bingöl'de belediyelerden İsrail menşeli ürünler için boykot karar...
        Batman ve Bingöl'de belediyelerden İsrail menşeli ürünler için boykot karar...
        Hasankeyf'teki kazılar Asurlulardan Cumhuriyet dönemine kadar izleri ortaya...
        Hasankeyf'teki kazılar Asurlulardan Cumhuriyet dönemine kadar izleri ortaya...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, MÜSİAD il yönetimi ile görüştü
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, MÜSİAD il yönetimi ile görüştü