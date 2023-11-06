Batman'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Batman'da sosyal medya üzerinden "oltalama" yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden "A-101 hediye çeki", "Aile Bakanlığı yardımı" ve "PTT 189. yıl hediyesi" mesajlarıyla iletişim kurarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Toplam 16 kişiyi 110 bin 516 lira maddi zarara uğrattığı tespit edilen şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede 3 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.