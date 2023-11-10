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        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü

        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartmanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:44
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        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü
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        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartmanda hasar oluştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinde Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde 6 katlı binada ağır hasar meydana geldi.

        Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra hasarlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

        Kontrollü yıkılan yapının çökmesi sonucu yanındaki 5 katlı bina hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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