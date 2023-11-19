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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:05
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla görüştü.

        Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

        Nasıroğlu, yaptığı görüşmeye ilişkin, "Halkımızla olan iletişimizi daha da güçlendirme adına sorun ve beklentilerine en iyi ve etkili yanıtı bulmak adına istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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