AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla görüştü.

Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Nasıroğlu, yaptığı görüşmeye ilişkin, "Halkımızla olan iletişimizi daha da güçlendirme adına sorun ve beklentilerine en iyi ve etkili yanıtı bulmak adına istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.