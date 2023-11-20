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        Batman'da şiddetli yağmur etkili oldu

        –Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 03:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 03:04
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        Batman'da şiddetli yağmur etkili oldu
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        –Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı.

        Aşırı yağış nedeniyle kentin pek çok noktasında su baskınları oldu.

        Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma yaptı.

        Birçok ev ve iş yerini su bastı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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