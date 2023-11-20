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        Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

        –Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 03:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 03:42
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        Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
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        –Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde Lalihan Güner (54) sel sularına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

        Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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