Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu
Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu.
Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu.
Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan çocukların bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.
Çocukların cesedi kentteki özel hastanelere götürüldü.
Selde kaybolan 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Batman'da taşkın ve sel neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.
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