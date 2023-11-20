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        Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu

        Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:45
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        Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu
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        Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu.

        Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan çocukların bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

        Çocukların cesedi kentteki özel hastanelere götürüldü.

        Selde kaybolan 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Batman'da taşkın ve sel neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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