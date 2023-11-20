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        Batman'daki selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:51
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        Batman'daki selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
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        Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

        Seyitler Mahallesi'nde, sel sularına kapılan ve vatandaşlarca cansız bedenine ulaşılan Lalihan Güner'in (54) cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

        Güner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenazeye, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı. Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, Güner ailesi fertlerine başsağlığı diledi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Lalihan Güner'in eşi Muhyettin Güner ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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