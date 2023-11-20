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        Batman'da selde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun da cesedine ulaşıldı

        Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 9 yaşındaki çocuğun da cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:07
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        Batman'da selde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun da cesedine ulaşıldı
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        Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 9 yaşındaki çocuğun da cesedi bulundu.

        Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan 9 yaşındaki Birgül Güner'in bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından arama çalışmaları yapıldı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Güner'in cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

        Çocuğun cesedi kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

        Kardeş oldukları öğrenilen Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in bulunması ile ekiplerin arama çalışmaları sona erdi.

        Batman'da taşkın ve sel neticesinde Lalihan Güner (54) hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Güner'in kaybolan 3 torunu için arama çalışmaları başlatılmış, Asenat ve İsrafil'in cesedine evlerine yakın bir yerde ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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