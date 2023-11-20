Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Batman'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Seyitler Mahallesi'nde dün sel sularına kapılan ve ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in (9) cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

3 kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından, sele kapılarak gece hayatını kaybeden babaanneleri Lalihan Güner'in (54) mezarının yanına defnedildi.

Güner ailesi fertleri mezarların başında Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

Cenazeye katılanlar acılı aileye başsağlığı diledi.