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        Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi

        Batman'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:09
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        Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi
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        Batman'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

        Seyitler Mahallesi'nde dün sel sularına kapılan ve ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in (9) cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        3 kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından, sele kapılarak gece hayatını kaybeden babaanneleri Lalihan Güner'in (54) mezarının yanına defnedildi.

        Güner ailesi fertleri mezarların başında Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

        Cenazeye katılanlar acılı aileye başsağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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