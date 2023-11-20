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        Batman'da selden etkilenen mahallelerde incelemeler sürüyor

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı ile kentte selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 21:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:13
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        Batman'da selden etkilenen mahallelerde incelemeler sürüyor
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı ile kentte selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

        Vali Canalp ve Milletvekili Ramanlı, yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen yerleşim yerlerini ziyaret etti.

        Evleri ve iş yerleri hasar gören vatandaşlarla görüşen Canalp ve Ramanlı sorun ve talepleri dinledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Vali Canalp, gazetecilere, kentteki öğrenci yurtlarından birini vatandaşlara tahsis ettiklerini belirterek "Yetmemesi halinde kamu misafirhanelerini istifadelerine sunacağız. Bu da yetmezse otellerden de istifade ettireceğiz. Şu an için çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Yurdumuz yetecek, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılama imkanımız olacak." dedi.

        HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı da selden etkilenen mahalleleri ziyaret edip, incelemelerde bulunduklarını söyledi.

        Dere boyunca birçok evin, iş yerinin ve deponun zarar gördüğünü anlatan Ramanlı, evini kullanamayacak ailelerin olduğunu ifade etti.

        Yağışın ve uyarıların devam ettiğini söyleyen Ramanlı, "Rabb'im böylesi felaketlerden milletimizi muhafaza eylesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz." dedi.

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