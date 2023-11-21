Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Selden etkilenen Batman'da temizlik çalışması yürütülüyor

        Batman'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selden etkilenen Batman'da temizlik çalışması yürütülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması yapılıyor.

        Batman'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle oluşan hasar giderilmeye çalışılıyor.

        Batman Belediyesi, AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ ekipleri selden etkilenen Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerinde temiz çalışmasına devam ediyor.

        Ekipler, sel nedeniyle su basan evlerde tahliye çalışmaları yürütüyor, cadde ve sokaklarda biriken çamur toplanıyor.

        Çevre illerden ekiplerin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, 310 araçla 1526 personel yer alıyor.

        - Zarar tespit çalışması yapılıyor

        Vali Ekrem Canalp, Seyitler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi, halkla görüştü. Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 mahallede selden etkilenmiş konutların olduğunu ancak 3 mahallenin daha fazla etkilendiğini söyledi.

        En çok hasar Seyitler Mahallesi'nde meydana geldiğini aktaran Canalp, biriken suyu dalgıç pompalarla, vidanjörlerle tahliye ettiklerini, özellikle binaların bodrum katlarındaki suları boşalttıklarını, belediye ekiplerinin kaldırımları ve yolları temizlediğini belirtti.

        Selin izlerini silmek için vefa gruplarının kurulduğunu da ifade eden Canalp şöyle konuştu:

        "Vefa ekiplerimizi kurduk. Bu ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinde biriken çamurları temizliyor. Vatandaşlarımıza kahvaltı, aynı zamanda iki öğün sıcak yemek dağıtımına başladık. Zarar tespit komisyonlarımız şu anda ev ev dolaşarak ne kadar zararları varsa bunların tespitlerini yapıyorlar. Nerede ne eksiklik varsa onlara da müdahale ediyoruz. Çalışmaların hızlı yürütülebilmesi için 600 personel çalışmalara dahil edildi. Şu anda kurumsal kapasitemizi artırmanın zamanı. Belediyeye aldığımız 200 işçimiz vardı. Talimat verdim. Bu 200 işçiyi de bugün itibarıyla göreve başlatacağız. Okul ve diğer kamu kurumlarında çalışan personellerimizi de bir hafta süreyle buradaki vefa gruplarımıza ev temizlikleri için alana çekeceğiz. Böylece 600 kişilik ilave personel ile ev temizliklerine yardım etmek üzere kapasiteyi artıracağız. Bu şekilde sahaya güçlü bir şekilde girdikten sonra yakın zaman içerisinde durumu toparlama imkanımız olacak."

        Bu arada, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da selden etkilenen mobilyacı esnafını ziyaret etti.

        Selden zarar gören sektör temsilcileri ile görüşen Nasıroğlu, Mobilyacılar Derneği Başkanı Ekrem Aksoy'dan zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı, esnafa "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'

        Benzer Haberler

        Batman'daki selde 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, 140 kişi de kurtarıldı (7)
        Batman'daki selde 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, 140 kişi de kurtarıldı (7)
        Batman Valisi Canalp, selden etkilenen kentteki son durumu değerlendirdi:
        Batman Valisi Canalp, selden etkilenen kentteki son durumu değerlendirdi:
        Batman'da selden etkilenen mahallelerde incelemeler sürüyor
        Batman'da selden etkilenen mahallelerde incelemeler sürüyor
        Batman'daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (6)
        Batman'daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (6)
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (5)
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (5)
        Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi
        Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi