Selden etkilenen Batman'da temizlik çalışması yürütülüyor

Batman'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması yapılıyor.

Batman'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle oluşan hasar giderilmeye çalışılıyor.

Batman Belediyesi, AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ ekipleri selden etkilenen Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerinde temiz çalışmasına devam ediyor.

Ekipler, sel nedeniyle su basan evlerde tahliye çalışmaları yürütüyor, cadde ve sokaklarda biriken çamur toplanıyor.

Çevre illerden ekiplerin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, 310 araçla 1526 personel yer alıyor.

- Zarar tespit çalışması yapılıyor

Vali Ekrem Canalp, Seyitler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi, halkla görüştü. Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 mahallede selden etkilenmiş konutların olduğunu ancak 3 mahallenin daha fazla etkilendiğini söyledi.

En çok hasar Seyitler Mahallesi'nde meydana geldiğini aktaran Canalp, biriken suyu dalgıç pompalarla, vidanjörlerle tahliye ettiklerini, özellikle binaların bodrum katlarındaki suları boşalttıklarını, belediye ekiplerinin kaldırımları ve yolları temizlediğini belirtti.

Selin izlerini silmek için vefa gruplarının kurulduğunu da ifade eden Canalp şöyle konuştu:

"Vefa ekiplerimizi kurduk. Bu ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinde biriken çamurları temizliyor. Vatandaşlarımıza kahvaltı, aynı zamanda iki öğün sıcak yemek dağıtımına başladık. Zarar tespit komisyonlarımız şu anda ev ev dolaşarak ne kadar zararları varsa bunların tespitlerini yapıyorlar. Nerede ne eksiklik varsa onlara da müdahale ediyoruz. Çalışmaların hızlı yürütülebilmesi için 600 personel çalışmalara dahil edildi. Şu anda kurumsal kapasitemizi artırmanın zamanı. Belediyeye aldığımız 200 işçimiz vardı. Talimat verdim. Bu 200 işçiyi de bugün itibarıyla göreve başlatacağız. Okul ve diğer kamu kurumlarında çalışan personellerimizi de bir hafta süreyle buradaki vefa gruplarımıza ev temizlikleri için alana çekeceğiz. Böylece 600 kişilik ilave personel ile ev temizliklerine yardım etmek üzere kapasiteyi artıracağız. Bu şekilde sahaya güçlü bir şekilde girdikten sonra yakın zaman içerisinde durumu toparlama imkanımız olacak."

Bu arada, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da selden etkilenen mobilyacı esnafını ziyaret etti.

Selden zarar gören sektör temsilcileri ile görüşen Nasıroğlu, Mobilyacılar Derneği Başkanı Ekrem Aksoy'dan zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı, esnafa "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.