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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı selde ölen 4 kişinin taziyesine katıldı

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, sel felaketinde hayatını kaybeden babaanne ve 3 torununun taziyesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:38
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı selde ölen 4 kişinin taziyesine katıldı
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, sel felaketinde hayatını kaybeden babaanne ve 3 torununun taziyesine katıldı.

        Ramanlı, Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Lalihan Güner (54) ile torunları Asenat (1), İsrafil (5), Birgül Güner'in (9) taziyesine katılarak aile fertlerine başsağlığı diledi.

        Selde annesini ve 3 çocuğunu kaybeden Muhyettin Güner ile görüşen Ramanlı, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

        Galeri
        Galeri

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