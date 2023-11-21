HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı selde ölen 4 kişinin taziyesine katıldı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, sel felaketinde hayatını kaybeden babaanne ve 3 torununun taziyesine katıldı.

Ramanlı, Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Lalihan Güner (54) ile torunları Asenat (1), İsrafil (5), Birgül Güner'in (9) taziyesine katılarak aile fertlerine başsağlığı diledi.

Selde annesini ve 3 çocuğunu kaybeden Muhyettin Güner ile görüşen Ramanlı, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

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