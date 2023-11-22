Batman Havalimanı ekim ayında 52 bin 660 yolcuya hizmet verdi Batman Havalimanı, ekim ayında 52 bin 660 yolcu ağırladı.

Batman Havalimanı, ekim ayında 52 bin 660 yolcu ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2023 yılı ekim ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre, Batman Havalimanı'nda ekim ayında iç hat yolcu trafiği 52 bin 660 oldu.

Ekim ayında Batman Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 290'a ulaştı, yük trafiği ise 624 ton olarak gerçekleşti.

Yılın 10 ayında Batman Havalimanı'ndan 445 bin 586 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 2 bin 836, taşınan yük ise 4 bin 608 ton oldu.