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        Batman Havalimanı ekim ayında 52 bin 660 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı, ekim ayında 52 bin 660 yolcu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:05
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        Batman Havalimanı ekim ayında 52 bin 660 yolcuya hizmet verdi
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        Batman Havalimanı, ekim ayında 52 bin 660 yolcu ağırladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2023 yılı ekim ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        İstatistiklere göre, Batman Havalimanı'nda ekim ayında iç hat yolcu trafiği 52 bin 660 oldu.

        Ekim ayında Batman Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 290'a ulaştı, yük trafiği ise 624 ton olarak gerçekleşti.

        Yılın 10 ayında Batman Havalimanı'ndan 445 bin 586 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 2 bin 836, taşınan yük ise 4 bin 608 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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