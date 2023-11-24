Batman'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Batman'da cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Batman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tenzil Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

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