Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Batman'da cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

        Batman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Tenzil Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Batman'da 1654 kişilik "vefa ekibi" ile selin ev ve iş yerlerindeki izleri...
        Batman'da 1654 kişilik "vefa ekibi" ile selin ev ve iş yerlerindeki izleri...
        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı
        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı
        4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı
        4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı
        Görev yaptığı ilçedeki müzik öğretmenleri şehit meslektaşları Aybüke Yalçın...
        Görev yaptığı ilçedeki müzik öğretmenleri şehit meslektaşları Aybüke Yalçın...
        Batman´daki sel felaketi: Annem, çocuğumu kurtarmak için kendini feda etti
        Batman´daki sel felaketi: Annem, çocuğumu kurtarmak için kendini feda etti
        Batman'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
        Batman'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı